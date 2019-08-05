р-н Тюменский, , 09:26 — REGNUM

Пасечники и руководители агропромышленных хозяйств Тюменского района будут взаимодействовать в социальных сетях и мессенджерах. Данное решение было принято на совещании 1 августа, посвящённом сохранности пчелиного хозяйства на территории, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации муниципального образования.

Случаи массовой гибели пчёл зафиксированы в трёх районах Тюменской области. В Тюменском районе удалось избежать бедствия в силу координации действий пасечников и руководителей агропромышленных хозяйств. Пока общаются по телефону. Но есть более эффективный метод общения — через группы в мессенджерах и социальных сетях.

На совещании констатировали, что современное растениеводство невозможно без использования пестицидов и других химических веществ, которые помогают получить хороший урожай, бороться с болезнями и вредителями. Главное, правильно использовать «химию».

» Необходимо обязательное оповещения о проводимых работах, учёт погодных условий и использование менее токсичных веществ, которые не могут причинить вред здоровью людей, животных, вызвать гибель насекомых», — пояснил главный государственный ветеринарный инспектор региона Иван Куковский.

Положительным опытом взаимодействия с пчеловодами поделился главный агроном АО «Успенское» Владислав Семёнов. В его хозяйстве используется наземная обработка посевов, не допускается опрыскивание пестицидами медоносных культур во время цветения.

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