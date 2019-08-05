Казань, 5 августа 2019, 09:22 — REGNUM
Арбитражный суд Татарии отказал министерству строительства, транспорта и дорожного хозяйства Мордовии в привлечении к административной ответственности ООО «Строительная компания «Татдорстрой», аффилированной с депутатом Госсовета Татарии Равилем Зиганшиным. Министерство требовало привлечь застройщика трёх объектов к ответственности по ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ («Невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора»), но истёк срок давности. Вердикт суда ещё может быть оспорен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В суде выяснилось, что министерство ранее уже привлекало компанию за аналогичное нарушение по иным (ранее выданным и не исполненным) предписаниям. В декабре 2018 года компанию оштрафовали на 50 тыс. рублей, в апреле 2019 года ещё на такую же сумму. В Мордовии ООО выступает застройщиком сразу нескольких объектов — гостинично-жилого комплекса «Тавла» в Саранске, жилого дома №1 корпус А в Саранске и автомобильной дороги в с. Кочкурово (в районе реки Тавла).
Именно неисполнение предписания стало основанием для обращения в суд, но судья отклонил требование, так как «срок давности привлечения к административной ответственности, установленный ст.4.5 КоАП РФ на момент вынесения решения по настоящему делу истёк».
Напомним, ООО, принадлежащее ООО «Ватан», чей единственный владелец — депутат-единоросс Равиль Зиганшин, было признано банкротом в июле 2019 года. Компания, где работали около 400 человек, выступавшая субподрядчиком стадиона к ЧМ-2018 «Самара Арена», попала под конкурсное производство до конца декабря 2019 года.
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