Казань, , 09:22 — REGNUM

Арбитражный суд Татарии отказал министерству строительства, транспорта и дорожного хозяйства Мордовии в привлечении к административной ответственности ООО «Строительная компания «Татдорстрой», аффилированной с депутатом Госсовета Татарии Равилем Зиганшиным. Министерство требовало привлечь застройщика трёх объектов к ответственности по ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ («Невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора»), но истёк срок давности. Вердикт суда ещё может быть оспорен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В суде выяснилось, что министерство ранее уже привлекало компанию за аналогичное нарушение по иным (ранее выданным и не исполненным) предписаниям. В декабре 2018 года компанию оштрафовали на 50 тыс. рублей, в апреле 2019 года ещё на такую же сумму. В Мордовии ООО выступает застройщиком сразу нескольких объектов — гостинично-жилого комплекса «Тавла» в Саранске, жилого дома №1 корпус А в Саранске и автомобильной дороги в с. Кочкурово (в районе реки Тавла).

«По результатам проверки, было выявлено, что предписание №8 от 25.02.2019 года в срок до 25.04.2019 года не исполнено (исполнено не полностью), а именно не были устранены следующие нарушения: отсутствует исполнительная документация (акты освидетельствования скрытых работ, паспорта, сертификаты, подтверждающие качество применяемых материалов): по устройству облицовки здания плитами с применением вентилируемой фасадной системы; по устройству витражей. Нарушены требования п.п. 3, 5, 5.3, 6 а, г, д, е приложения 3,4 РД 11−02−2006 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» от 26.12.2006 №1128», — отмечается в материалах суда.

Именно неисполнение предписания стало основанием для обращения в суд, но судья отклонил требование, так как «срок давности привлечения к административной ответственности, установленный ст.4.5 КоАП РФ на момент вынесения решения по настоящему делу истёк».

Напомним, ООО, принадлежащее ООО «Ватан», чей единственный владелец — депутат-единоросс Равиль Зиганшин, было признано банкротом в июле 2019 года. Компания, где работали около 400 человек, выступавшая субподрядчиком стадиона к ЧМ-2018 «Самара Арена», попала под конкурсное производство до конца декабря 2019 года.

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