Тбилиси, , 09:20 — REGNUM

Валютные интервенции Национального банка Грузии исключили необходимость повышения цен на топливо. Об этом заявил глава сети автозаправочных станций (АЗС) Wissol Group Сосо Пхакадзе, передает грузинский «Первый канал».

По его словам, отказ финансового регулятора от мер по стабилизации курса лари привел бы к повышению цен на топливо. «К сожалению, мы заранее не знаем, какой уровень станет точкой равновесия лари, хотя думаю, что лари продолжит укрепление», — сказал Пхакадзе.

Отметим, по данным Грузинской фондовой биржи на 5 августа, один доллар США стоит 2,877 лари. Курс национальной валюты Грузии стал снижаться после сокращения туристического потока в страну из-за запрета авиасообщения с Россией.

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