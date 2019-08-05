Калуга, , 09:15 — REGNUM

В 46 городах России за последние пять лет арендное жилье подешевело и среди них — Калуга, где цены за квартиру в аренду за последние пять лет снизились на 25,1%. Об этом информирует сервис объявлений Domofond.ru.

В июле 2019 года однокомнатную квартиру в Калуге можно было снять за 12 тыс. 804 рубля, а к примеру, в июле 2014 года аренда такого жилья обходилась в 17 тыс.114 рублей. В городе Кирове съемные квартиры подешевели на 18,1%. Низкие цены на аренду жилья и в Кемерово (-17,2%).

В 27 городах страны за минувшие пять лет цены на съемные квартиры выросли. Наибольший рост арендных ставок отмечен в городах Череповец (+26,8%), Сочи (+22,6%) и в Мурманске (+18,8%).