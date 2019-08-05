Махачкала, , 09:19 — REGNUM

Власти Дагестана запланировали ряд проектов, способствующих развитию рыбной отрасли на территории республики. В частности, предполагается строительство завода по переработке рыбы, сообщили ИА REGNUM 5 августа в пресс-службе регионального правительства.

«Предварительно рассмотрена территория для размещения рыбоперерабатывающего завода, ориентировочной мощностью около 40 млн условных банок продукции», — сказал министр природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюла Карачаев в рамках совещания в правительстве республики.

Он заверил, что на заводе будет налажено высокотехнологическое производство, что позволит региону предоставлять качественный продукт с глубокой переработкой.

Председатель правительства Дагестана Артём Здунов со своей стороны заявил о необходимости создания в городе Махачкале специализированного рыбного рынка, «где всё будет организовано на высоком уровне». Такой объект, по мнению премьера, может стать еще и популярным туристическим местом.

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Как сообщало ИА REGNUM, в дагестанском городе Каспийске запланировано строительство мясокомбината и убойного цеха. Новый завод, согласно замыслу, будет выпускать 36 наименований мясной продукции.