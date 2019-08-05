Москва, , 09:06 — REGNUM

По итогам первого полугодия 2019 года самым покупаемым японским автомобилем в РФ остается бизнес-седан Toyota Camry. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За первые шесть месяцев 2019 года в России было реализовано 16,3 тыс. экземпляров Toyota Camry. Здесь наблюдается рост продаж на 18% по сравнению с результатом января — июня 2018 года.

Второе место по продажам у кроссовера Toyota RAV4 — 13,3 тыс. автомобилей (-1%). Тройку лидеров замыкает Nissan Qashqai, продажи которого за отчетный период составили 11,3 тыс. единиц (+10%).

Пятёрку лидеров замыкают Mitsubishi Outlander (10,7 тыс. ед.) и Nissan X-Trail (10,2 тыс. ед.).

Всего с января по июнь 2019 года в России было куплено почти 140 тыс. новых японских легковых машин. Это на 6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Напомним, в июле 2019 года в Японии было продано 258 150 новых машин, что на 5,3% больше, чем годом ранее.

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