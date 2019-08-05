Прага, , 08:59 — REGNUM

Крупнейший чешский производитель молочных продуктов — компании Madeta в полной мере ощутил на себе действие российского продовольственного эмбарго. Как заявил председатель правления и генеральный директор компании Милан Теплы, из-за введённых пять лет назад ограничений предприятие потеряло миллионы долларов.

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Он уточнил, что Madeta ежегодно вывозила на российский рынок около 1,5 тысячи тонн молочных изделий — это пятая часть продукции компании.

«То, что мы в одночасье лишились его (российского рынка — прим. ИА REGNUM ), привело к убыткам в общей сложности на сумму 150 млн крон (около 6,5 млн долларов)», — приводит РИА Новости слова гендиректора компании.

При этом Теплы отметил, что перспектива возвращения на рынок РФ до тех пор, пока не сняты санкции, остаётся утопией.

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Как сообщало ИА REGNUM, продуктовое эмбарго Россия ввела с 2014 года в ответ на антироссийские санкции западных стран. Согласно указу, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным, под запрет попали продовольственные товары из США, Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, с Украины, из Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна. Среди них мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи и фрукты, а также молочная продукция. Затем этот запрет несколько раз продлевался. Ограничения будут действовать до конца 2020 года.

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