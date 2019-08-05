Душанбе, , 08:56 — REGNUM

Германия поможет построить Таджикистану гидроэлектростанцию (ГЭС) «Себзор» с целью развития сельского хозяйства и улучшения благосостояния уязвимых слоев населения, сообщает 5 августа издание «Авеста» со ссылкой на министерство экономического развития и торговли страны.

В ведомстве уточнили, что строительство ГЭС мощностью 10 МВт предусмотрено в рамках соглашения о финансовом сотрудничестве на 2017−2019 годы, общая сумма которого составляет 27 млн евро. Электростанцию планируется построить на реке Шохдара в Горно-Бадахшанской автономной области.

Как сообщал ИА REGNUM, в июле итальянская компания «Салини Импреджило» приступила к строительству основной дамбы нижнего бьефа Рогунской ГЭС в Таджикистане. В настоящее время высота плотины достигает 35 метров.

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