Сеул, , 08:56 — REGNUM

В июле 2019 года в Южной Корее зафиксировали спад продаж японских автомобилей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации автомобильных импортеров и дистрибьюторов (KAIDA).

Согласно опубликованным данным, в июле текущего года в стране было зарегистрировано 2674 японских автомобиля, что на 17,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По сравнению с июнем 2019 года число зарегистрированных автомобилей в стране сократилось на 32,2%. Известно, что доля японских автомобилей на рынке Южной Кореи также сократилась на 2%, до 13,7%.

По сравнению с июнем 2018 года, продажи автомобилей из Японии выросли на 17%, однако по сравнению с маем текущего года, напротив, сократились, на 10,6%.

В частности, в июле 2019 года в стране было продано 982 автомобиля Lexus, что на 24,6% меньше по сравнению с июнем, и на 32,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По сравнению с июлем 2018 года продажи автомобилей Toyota и Honda сократились на 31,9% и 33,5%, до 865 единиц и 468 единиц соответственно. Продажи Nissan сократились на 35%, до 228 автомобилей, Infiniti — на 19,6%, до 131 автомобиля.