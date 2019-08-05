Нижний Новгород, , 08:51 — REGNUM

Арбитражный суд Волго-Вятского округа оставил без изменений решение первой инстанции, а кассационную жалобу без удовлетворения. В Арбитражном суде Нижегородской области ООО «Международная строительная компания» пыталось оспорить прекращение договора о развитии застроенной территории, направленное ей мэрией в марте 2018 года., передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, десять лет назад нижегородская мэрия по договору о развитии застроенной территории передала под застройку земельный массив в районе Почаинского оврага Нижнего Новгорода площадью 6,73 га. Это вызвало протест горожан, которые напомнили, что овраг — это историческое «сердце» города, а застройка его ЖК «Сердце Нижнего» выглядит кощунственно. В марте 2018 года после серии протестов и смены руководства города договор, заключённый по итогам аукциона, был досрочно расторгнут из-за нарушения ряда пунктов. Второй стороне — ООО «Международная строительная компания» было направлено соответствующее решение, оформленное письмом. Обжаловать эти действий в суде ООО не смогло.

Последующие инстанции также отклонили притязания строителей, отметив законность расторжения отношений, добавив, что «суд обоснованно принял во внимание доводы администрации города Нижнего Новгорода о нарушении истцом существенных условий договора, а именно не выполнение в полном объеме обязанности по передаче в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о её развитии».

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«Не согласившись с принятыми судебными актами, ООО «МСК» обратилось в Арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела и неправильным применением норм материального и процессуального права», — отмечается в материалах суда.

Несмотря на доводы ООО, суд кассационной инстанции не усмотрел оснований для отмены решения.