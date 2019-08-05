Ульяновск, , 08:47 — REGNUM

Мэрия Ульяновска, ранее опубликовавшая извещение о том, что планируется взять 250 млн рублей коммерческого кредита, возьмёт ещё более 185 млн рублей. Средства также будут направлены на погашение муниципальных долгов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на извещение, опубликованное на портале госзакупок.

Администрация Ульяновска планирует взять ещё 185,214 млн рублей кредита «с целью погашения ранее взятых долговых обязательств муниципального образования». Кредитная линия будет открыта на три года. Максимальная цена контракта составляет 48 618 675 рублей при ставке 8,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, мэрия областного центра также возьмёт 250 млн рублей коммерческого кредита с целью погашения муниципальных долгов. Срок действия кредитной линии — три года. Начальная цена контракта составила 65,625 млн рублей из расчёта 8,75% годовых.

Согласно принятому на 2019 год бюджету, администрация города «в целях покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета», «может привлекать бюджетные кредиты из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные кредиты от кредитных организаций». В 2019 году планируется привлечь коммерческих кредитов на сумму 1 131 583,6 тыс. рублей, направить на погашение кредитных обязательств 819 800 тыс. рублей, бюджетных кредитов 435 214,5 тыс. рублей — столько же направить на погашение кредитов. Всего в текущем году муниципальные власти привлекут 1 566 798,1 тыс. рублей кредитов.

Напомним, в первой редакции доходы бюджета Ульяновска утверждены в сумме 10 875 111,50 807 тыс. рублей, расходы — в размере 11 260 573,68 907 тыс. рублей, дефицит — 385 462,181 тыс. рублей, или 7,7% объема собственных доходов бюджета.

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