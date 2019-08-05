Москва, , 08:50 — REGNUM

За первое полугодие 2019 года на московском авторынке было перепродано на 12% меньше легковых автомобилей с пробегом, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В общей сложности за шесть первых месяцев 2019 года в российской столице было перепродано 125,8 тыс. автомобилей с пробегом.

Первенство на вторичном рынке авто в Москве занимает бренд Mercedes-Benz. За полгода столичные автолюбители приобрели 9139 подержанных машин. Этот результат на 8% меньше, чем в первом полугодии 2018 года. Всего на долю машин немецкого бренда приходится 7,3% от общего объёма вторичного авторынка в Москве.

Вторую строчку занимают подержанные автомобили корейского бренда KIA. Их было перепродано с января по июнь 8531 единица (-7%) с долей 6,8%.

Отечественные автомобили марки Lada лишь на третьем месте с результатом 8252 единицы (-20%). Доля бренда на московском вторичном авторынке составила 6,6%.

Кроме того, в пятерку лидеров столичного рынка легковых машин с пробегом за шесть месяцев 2019 года попали BMW (8048 ед.) и Volkswagen (7821 ед.). Рыночные доли этих брендов равны 6,4% и 6,2% соответственно.

Напомним, в июне 2019 года самой популярной моделью на автомобильном рынке Москвы стал седан немецкой автокомпании Volkswagen Polo.

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