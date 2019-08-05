Париж, , 08:46 — REGNUM

Согласно исследованию статистической службы Европейского союза (ЕС) Евростат, 22,6% жителей Франции не ездят в отпуск, сообщает Le Point.

Исследование Евростата показало, что каждый пятый житель Франции не может позволить себе по крайней мере одну неделю вдали от дома.

Известно, что Франция занимает 11 место в рейтинге 28 стран Европейского союза. В Румынии самый высокий показатель: 58,9% населения не ездят на каникулы. В Люксембурге и Швеции — один из самых низких: 10,9% и 9,7% соответственно.

Евростат установил, что в период с 2013 по 2018 год ситуация значительно улучшилась. Средний показатель по Европе вырос с 39,5% до 28,3%. Помимо Румынии, жители Хорватии, Греции и Кипра не могут позволить себе взять отпуск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным статистического агентства ЕС, по итогам 2018 года 43,7% граждан Италии не могут позволить себе даже одну неделю отпуска в году.

Читайте также: Евростат: более 40% граждан Италии не могут позволить себе отпуск