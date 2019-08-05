Екатеринбург, , 08:42 — REGNUM

Многие свердловские жилищные организации смогли погасить долги перед своими энергослужбами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе свердловского филиала «Энергосбыт плюс».

Компания организовала конкурс на лучшую управляющую компанию и лучшее товарищество собственников жилья. Однако, чтобы побороться за призовые места, организациям было необходимо погасить 12 млн долга, имевшегося перед «Энергосбытом». 300 участников конкурса смогли пройти этот этап, отметили в компании.

Теперь у организаций проверят, есть ли у них общедомовые приборы учета, как проходит у их домах цифровизация и внедрение энергоэффективных технологий, а также как участники готовятся в отопительному сезону.

Напомним, екатеринбуржцы чаще всего обеспокоены проблемами в сфере ЖКХ. Такой вывод сделали в городском муниципальном центре защиты после анализа статистики обращений.

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