Москва, , 08:36 — REGNUM

В Москве для предпринимателей создали новый онлайн-сервис под названием «Индивидуальная траектория развития» (ИТР), сообщается на портале мэра столицы.

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Своего рода персональный бизнес-тренер для предпринимателей создали новый онлайн-сервис доступен в личном кабинете на портале mbm.ru.

Программа позволит предпринимателю оценить свои знания, порекомендует актуальные именно для него обучающие мероприятия, спецпроекты и онлайн-курсы, чтобы успешно вести свой бизнес.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве выросло число индивидуальных предпринимателей перевалило. По данным на 1 мая 2019 года, количество ИП составило 332 тыс. 542 человека.

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