Лондон, , 08:10 — REGNUM

Экономист Джон Флинт покидает пост генерального директора британского банка HSBC Holdings. Об этом 5 августа объявило руководство финансового конгломерата.

Полномочия Флинта на руководящем посту прекращаются 5 августа по взаимному согласию с советом директоров. Временно исполнять обязанности гендиректора будет глава одного из подразделений организации — Global Commercial Banking — Ноэль Куинн, работающий в HSBC более 30 лет.

Флинт заявил, что для банка наступило «время перемен», тогда как он с нетерпением ожидает «нового личного вызова».

Банк HSBC занял 17-е место в рейтинге крупнейших публичных компаний мира в 2018 году по версии Forbes Global 2000. Капитализация банка в августе 2018 года оценивалась в $185,4 млрд. Джон Флинт находился на должности генерального исполнительного директора с февраля 2018 года.