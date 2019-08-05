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В первой половине 2019 года в Южной Корее зафиксировали самый высокий показатель экспорта семян. Обэтом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Korea Seed & Variety Service.

Согласно опубликованным данным, в первой половине текущего года экспорт семян составил 26 млрд вон (~$21,54 млн), что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что предыдущий рекордно высокий показатель был зафиксирован в 2017 году ($19,37 млн).

В частности, экспорт в Индию увеличился на 27,3%, до 8,1 млн, а экспорт в страны Ближнего Востока, включая Иран, Ирак, Ливан, Узбекистан, вырос на 54,5%.

Известно, что больше всего семян было экспортировано в Китай (~$4,89 млн), затем в США, Индию, Египет и Японию.

По словам представителей Korea Seed & Variety Service, большая часть экспорта пришлась на семена красного перца, паприку, редьку, капусту, помидоры и лук.