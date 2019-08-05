Москва, , 07:47 — REGNUM

Премьер-министр Дмитрий Медведев 11−12 августа посетит Туркмению и выступит на первом Каспийском экономическом форуме, который состоится в г. Туркменбаши, сообщается на сайте правительства России.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

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Запанирован Медведева с президентом, председателем Кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.

Также премьер-министр РФ посетит Международную выставку инновационных технологий прикаспийских государств. На ней представлена экспозиция России.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Дмитрий Медведев прилетал в Ашхабад в конце мая 2019 года на заседание Совета глав правительств стран Содружества независимых государств.

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