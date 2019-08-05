Ульяновск, , 07:42 — REGNUM

Администрация Ульяновска планирует взять коммерческий кредит в размере 250 млн рублей для погашения долговых обязательств. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

Заказчиком выступает администрация города Ульяновска. Мэрии возьмёт кредит размере 250 млн рублей для погашения ранее взятых долговых обязательств. Кредитная линия будет открыта на три года с даты заключения контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в сумме 65,625 млн рублей, источник финансирования — муниципальный бюджет Ульяновска, средства предусмотрены в бюджете города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Согласно документу, при определении суммы контракта были представлены расценки трёх потенциальных поставщиков, процентная ставка составляла 8,7%, 9% и 10%. В результате при расчётах в качестве начальной максимальной цены была принята ставка в размере 8,75%.

Отметим, что в первоначальной редакции общий объем доходов бюджета Ульяновска утверждён в размере 10 875 111,50 807 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областной казны — в сумме 5 865 085,50 807 тыс. рублей. Расходы спрогнозированы в размере 11 260 573,68 907 тыс. рублей. Дефицит бюджета утверждён в сумме 385 462,181 тыс. рублей, или 7,7% объема доходов бюджета муниципального образования (без учёта утвержденного объема безвозмездных поступлений).

На 1 января 2020 года верхний предел муниципального долга в Ульяновске установлен в сумме 3 605 998,6 тыс. рублей, а предельный объем расходов на обслуживание долга на 2019 год — в сумме 309 900 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, долговые обязательства муниципальных образований в Ульяновской области на начало июля 2019 года составили 4 128 837,82 тыс. рублей, что на 8,17% выше по сравнению с данными на начало года.

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