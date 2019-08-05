Оренбург, , 07:27 — REGNUM

Арбитражный суд Оренбургской области подтвердил сговор участников при проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку учебников для нужд ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФАС по региону.

Школьные учебники

По данным ведомства, в 2017 году на торгах использовалась схема «таран». Две компании занизили цену до демпинговой, чтобы устранить интерес добросовестных участников к торгам. В результате заявки двух фирм отклонили из-за несоответствия требованиям документации. Победила фирма, подавшая свою заявку за секунды до закрытия аукциона.

Ранее антимонопольная служба оштрафовала три фирмы в общей сложности на 500 тыс. рублей, а должностным лицам компаний назначила штраф — по 20 тыс. рублей каждому. Решение было обжаловано в суде. Однако судебная инстанция признал обоснованность выводов УФАС.