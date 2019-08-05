Москва, , 07:14 — REGNUM

Торги 2 августа открылись ростом по рублевым парам. Российская валюта отреагировала ослаблением на бегство от рисков из-за обострения торговой войны США и КНР, а также новых американских санкций против России, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

В конце дня рубль закрылся в минусе ко всем основным валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 1,43% до 65,27 руб., евро/рубль — на 1,6%, до 72,47 руб., фунт/рубль — на 1,6%, до 79,36 руб.

Возвращение санкционной темы ухудшила позиции рубля еще сильнее. Второй пакет санкций США в рамках «дела Скрипалей» включает ограничения на госдолг. Минфин США пояснил, что новые американские санкции не распространяются на госкомпании. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать российское правительство не в рублях.

Торговая война плюс санкции вызвали ослабление рубля против доллара до 65,43 руб. Последние слова Трампа рынок уже не воспринимает всерьез. Он заявил, что дела с Китаем «идут очень хорошо». Через свой твиттер он пытается применить кнут и пряник одновременно.

Сначала он запугивает Китай поднять пошлины, ссылаясь на то, что другие страны заключают с американской стороной сделки, чтобы избежать повышения пошлин, а потом говорит, что дела с Китаем идут хорошо. Пекин заявил, что предпримет ответные меры, если президент США Дональд Трамп с 1 сентября введет 10-процентный тариф на китайские товары.

Пара доллар/рубль очень быстро восстановилась до сопротивления 65,60 руб. Если оно не устоит в ближайшие два дня, то рост усилится до 67 руб. Трамп вместо того, чтобы стабилизировать ситуацию на рынках, нагнетает обстановку.

Есть еще одна негативная новость для валютных рынков. Иран задержал в Ормузском проливе очередной иностранный танкер. Об этом сообщил немецкий телеканал Welt.

Напряжённость между США и Ираном, скорее всего, возрастёт. Штаты будут ещё активнее требовать от союзников участия в военной операции в Персидском заливе — в том числе от Германии. Германия отказывается от участия в военных операциях. Стоит ждать гневных твитов от Трампа.

В связи со всеми перечисленными событиями сегодня, 5 августа, рубль сохранит в первой половине дня негативную динамику. Если и будет коррекция по нему, то ближе к вечеру.

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