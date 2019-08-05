Нижний Новгород, , 07:00 — REGNUM

В Нижегородской области за январь-июнь 2019 года сельхозпроизводители региона произвели продукции на сумму 22,7 млрд рублей, что на 3,2% больше, чем за такой же период 2018 года. Полугодовые итоги сельхозсегмента региона подвёл Нижегородстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Посевы зерновых и зернобобовых заняли у сельхозпроизводителей площади 573,1 тыс. гектаров, под сахарную свёклу было отведено 13,9 тыс. гектаров, картофель — 35,5 тыс., овощи — 6,1 тыс. гектаров. Относительно 2018 года посевы зерновых и зернобобовых увеличились на 9,8 тыс. гектаров. Под картофель площадь сократили на 0,5 тыс. гектаров, а овощи — на 1,1 тыс. гектаров.

В сфере животноводства наблюдалось сокращение поголовья скота — на 3,5%, до 252,5 тыс. голов. Самый существенный спад был среди коз и овец — на 25,8%, до 63,9 тыс. голов. А вот свиней, наоборот, стало больше на 55,1%, до 265,1 тыс. голов.

Производство скота и птицы на убой выросло на 11,1%, до 76,6 тыс. тонн, молока — на 2%, до 321,5 тыс. тонн, а в сфере производства яиц, наоборот, наблюдался спад на 1,;% — до 685,1 млн штук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по итогам уборочной страды 2019 года планируется, по данным минсельхоза региона, получить не менее 1 млн тонн зерна, около 800 тыс. тонн картофеля, а также 300 тыс. тонн фруктов и ягод.