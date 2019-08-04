Москва, , 04:02 — REGNUM

Стоимость российской денежной единицы по отношению к доллару США может понизиться на 1−1,5%, об этом ТАСС сообщил главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

После того как участие американских банков в первичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга было заблокировано США, следует ожидать росту курса доллара по отношению к рублю, уверен эксперт.

Пятничные, 2 августа, торги уже отреагировали увеличением курса доллара (на 1,22%) и евро (на 1,45%).

По мнению эксперта, понедельник, 4 августа, «будет нервным из-за ситуации с нерублевым госдолгом».

»По нефти ожиданий нет, едва ли рынки увидят влияние ситуации на нее, однако рубль может потерять еще 1−1,5%», — отметил Кошелев.

Возможное недоверие к рублевому долгу является одним из негативных факторов, влияющих на экономику России.

Напомим, 2 августа США объявили о намерении задействовать второй пакет санкций по делу Скрипалей. Так, США намерены выступить против предоставления займов или иной финансовой помощи России со стороны таким международных финансовых институтов как МВФ и Всемирный банк. Кроме того, в отношении банков США вступит запрет на участие в первичном рынке нерублевых облигаций суверенного долга и предоставление ссуд правительству РФ.

Второй пакет санкций вступит в силу с 19 августа.