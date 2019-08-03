Пекин, , 19:02 — REGNUM

В Пекине прошло первое в истории переговоров по Всеобъемлющему региональному экономическому партнерству (ВРЭП) совещание на уровне министров, сообщает 3 августа Синьхуа, подчеркивая, что оно привело существенному прогрессу.

Судно-контейнеровоз Иван Шилов © ИА REGNUM

Пекинское совещание стало результатом 27-го раунда переговоров по ВРЭП, которые прошли в конце июля китайском Чээнчжоу (провинции Хэнань). Отмечается, что близко к завершению согласование позиций участников по финансовым, телекоммуникационным и другим услугам и выработке пот этим вопросам общих правил.

Напомним, что в переговорах по заключению ВРЭП, наряду с Китаем, участвуют Япония, Южная Корея, Индия, Австралия и Новая Зеландия.