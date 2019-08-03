Москва, , 15:13 — REGNUM

Доход российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой за один рекламный пост в её аккаунте Instagram составляет до одного миллиона рублей, сообщает 3 августа русское издание Forbes.

Ольга Бузова Instagram.com/buzova86

Также источник отмечает, что Ольга Бузова является наиболее популярным в России блогером Instagram, так как её аудитория составляет 16 млн подписчиков.

Отметим, ранее, в июле текущего года, русскоязычное издание Forbes поставил певицу на пятое место в списке самых успешных российских музыкантов в возрасте не старше 40 лет с доходом 4 млн долларов за последний год.

Напомним, Ольга Бузова является участницей, а затем телеведущей скандально известного телешоу «Дом-2» на телеканале ТНТ.