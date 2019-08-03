Киев, , 14:59 — REGNUM

Украинская гривна продемонстрировала наибольший рост с начала по отношению к американскому доллару, он составил 9,1%. Это следует из данных иконографики, опубликованной 3 августа агентством Reuters.

Также существенный рост по отношению к доллару показали российский рубль (на 8,3%), египетский фунт (на 8%) и тайский бат (на 4,9%).

При этом наиболее по отношению к доллару просели валюта Аргентины (на 15%), шведская крона (на 8,3%) и южнокорейский вон (на 6,3%).

Также отмечается, что в валютах, которые росли, наблюдаются валюты развивающихся стран, а среди валют, которые просели — денежные единицы развитых государств.

Отметим, ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова выступила с критикой национального банка страны за то, что он не предпринимает достаточных усилий по сдерживанию укрепления национальной валюты.