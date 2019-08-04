Нью-Дели, , 08:51 — REGNUM

Глава индийской корпорации Larsen & Toubro Анил Манибхай Найк заявил, что торговая война между США и Китаем представляет огромные возможности для развития экономики Индии. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на интервью бизнесмена.

Анил Манибхай Найк, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что из-за американо-китайской торговой войны многие предприятия предпочли покинуть КНР и разместить свои производства в других странах. По мнению главы Larsen & Toubro, Индии необходимо создать благоприятные условия для транснациональных корпораций, чтобы те переносили производство именно в южноазиатское государство. Тем не менее, бизнесмен отметил, что на современном этапе куда бóльших успехов на данном направлении добились Вьетнам и Таиланд.

Анил Манибхай Найк также выразил обеспокоенность показателями и общей траекторией развития экономики Индии. Он заявил: «Темпы прироста ВВП в 2019 году замедлятся. Индии повезет, если нам удастся сохранить планку в 6,5% ВВП». По мнению бизнесмена, существенно усугубляет ситуацию низкий спрос на потребительские товары внутри страны.

Larsen & Toubro (L&T) является одним из крупнейших многонациональных конгломератов на рынке Индии. L&T действует в таких отраслях, как тяжелое машиностроение, строительство и недвижимость, финансовые услуги и так далее.