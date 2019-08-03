Нью-Дели, , 12:22 — REGNUM

Индия опустилась с пятой на седьмую строчку в мировом рейтинге по объему номинального ВВП. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на данные Всемирного банка.

Всемирный Банк G0T0

По итогам 2018 года первые три места по номинальному ВВП неизменно занимают США (20,5 трлн долларов), Китай (13,6 трлн долларов) и Япония (5 трлн долларов). ВВП Индии составил 2,7 трлн долларов, в то время как объемы экономик Великобритании и Франции, занявших пятое и шестое места соответственно, оцениваются более чем в 2,8 трлн долларов. По словам экспертов, замедление темпов экономического роста в Индии обусловлено колебаниями валютных курсов и общим экономическим спадом.

Напомним, что в 2017 году Индии удалось выйти на пятое место в мировом рейтинге стран по объемам номинального ВВП. Тогда ВВП Индии превысил 2,65 трлн долларов, в то время как соответствующие экономически показатели для Великобритании и Франции, опустившихся на шестую и седьмую строчки рейтинга, составили 2,64 и 2,5 трлн долларов соответственно.