Сеул, , 19:44 — REGNUM

Южнокорейская инженерная корпорация Samsung Engineering выиграла тендер на проектировку нефтеперерабатывающего завода в Мексике. Сумма контракта оценивается в 140 млн долларов, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Заказчиком выступает нефтяная госкорпорация Petroleos Mexicanos (PEMEX). В свою очередь, Samsung Engineering к маю 2020 года выполнит работы по разработке инженерного плана завода, который расположится в Дос Бокас, штат Табаско.

В ближайшее время PEMEX проведёт новый конкурс на поиск подрядчика для строительства промышленного комплекса. Объём инвестиций превысит 2,5 млрд долларов, а мощность будущего завода оценивается в 340 баррелей в сутки.

В 2015 году PEMEX уже заключал контракт с Samsung Engineering на модернизацию и расширение производства нефтеперерабатывающего завода. Тогда южнокорейская корпорация заработала 550 млн долларов.