Сеул, , 12:49 — REGNUM

Неблагоприятные экономические условия вынудили руководство Банка Кореи дважды снизить ключевую ставку. Вслед за ней упали и ставки по кредитам, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на исследование регулятора.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В июне средняя ставка по кредитам составила 3,49%, что на 0,13% ниже, чем в мае. Это самый низкий показатель с октября 2017 года, когда ставка находилась на уровне 3,46%. В 2019 году южнокорейский центральный банк уже дважды снизил ключевую ставку — до 1,75%, а затем до 1,5%, чтобы подстегнуть экономическую активность в стране. Низкие ставки по кредитам позволяют компаниям осуществлять инвестиции, расширять производство и рынки сбыта, растет и покупательская способность граждан.

В то же время, экономисты предупреждают об опасности чрезмерной закредитованности населения — долг домохозяйств уже превысил их годовой доход. Низкие ставки по кредитам могут усугубить ситуацию в долгосрочной перспективе.