Сеул, , 12:11 — REGNUM

Прибыль крупнейшего южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics во втором квартале 2019 года сократилась более, чем вдвое. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные компании.

Чистая прибыль составила 4,4 млрд долларов, что на 53,1% ниже, чем годом ранее. Операционная прибыль снизилась ещё сильнее — на 55,6% до 5,5 млрд долларов, продажи сократились лишь на 4% до 47,6 млрд долларов. Впрочем, аналитики предсказывали ухудшение результатов Samsung на фоне глобального снижения спроса и падение цен на модули памяти, которые приносят корпорации ощутимый доход. Кроме того, в мире резко упал спрос на полупроводники, и Samsung заработал в этом секторе лишь 3 млрд долларов.

Эксперты обращают внимание на сохранение неблагоприятной конъюнктуры на рынке и противостояние с Японией — показатели Samsung Electronics могут ухудшиться и в будущем.