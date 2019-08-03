Ханты-Мансийск, , 12:07 — REGNUM

Между правительствами Югры и Ямала подписано соглашение до 2024 года по совместному развитию транспортной инфраструктуры. Таким образом два соседних региона синхронизируют свои действия в развитии автодорожной сети, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«В разработке следующие направления: «Нягань — Андра — Белоярский — Надым — Салехард», автодорожный коридор «Тюмень — Сургут — Новый Уренгой — Надым — Салехард» и «Радужный — Вынгапуровский — Ноябрьск», — отметила 2 августа 2019 года губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Подчёркивается, что реализация соглашения будет способствовать развитию двухсторонних связей между Югрой и Ямалом, повышению качества и безопасности пассажирских перевозок, а также реализации совместных проектов по строительству автодорог.