Ханты-Мансийск, 3 августа 2019, 12:07 — REGNUM
Между правительствами Югры и Ямала подписано соглашение до 2024 года по совместному развитию транспортной инфраструктуры. Таким образом два соседних региона синхронизируют свои действия в развитии автодорожной сети, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.
Подчёркивается, что реализация соглашения будет способствовать развитию двухсторонних связей между Югрой и Ямалом, повышению качества и безопасности пассажирских перевозок, а также реализации совместных проектов по строительству автодорог.