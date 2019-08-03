Ханты-Мансийск, , 09:56 — REGNUM

В Югре с 1 сентября 2019 года на 4% повысят стипендии, которые выплачиваются за счёт регионального бюджета. Это запланированная индексация, рассчитанная из ожидаемого уровня инфляции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Директор окружного департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин пояснил, что таким образом размер стипендии для учащихся средних профессиональных образовательных учреждений с учётом северных коэффициентов составит около одной тысячи рублей, для студентов вузов — около 2,7 тыс. рублей, для ординаторов — 5,4 тыс. рублей, а для аспирантов — около 13 тыс. рублей.

Отмечается, что данная индексация стипендий на размер инфляции в Югре производится ежегодно, в преддверии 1 сентября.