Вашингтон, , 09:19 — REGNUM

Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США. Об этом стало известно из распространенного 2 августа заявления руководителя пресс-службы Госдепа Моргана Ортэгуса.

В заявлении сообщается, что второй пакет антироссийских санкций США вводится с 19 августа и будет действовать как минимум в течение года.

Также сообщается, что санкции будут в себя включать ограничение по финансированию России американскими банками, запрет американским банкам на участие «в первичном рынке российского госдолга не в рублях», а также США будут выступать против предоставления России займов от международных финансовых институтов, таких как Международный валютный фонд (МВФ) И Всемирный банк.

Кроме этого, министерство торговли США вводит ограничения на экспорт ряда товаров и технологий в Россию.

Отметим, в настоящее время МВФ не участвует в кредитовании России, а новые проекты Всемирного банка в России ограничены из-за противоречий между Россией и Украиной.