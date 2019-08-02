Челябинск, , 20:36 — REGNUM

В Челябинской области руководитель одного из ООО подозревается в уклонении от уплаты налогов. Речь идёт о сумме более 20 млн рублей, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Следователи полагают, что женщина в 2014—2016 годах создала фиктивный документооборот и сдавала в налоговые органы «липовые» финансовые документы. Таким образом произошло уклонение от уплаты земельного и транспортного налогов, налога на прибыль и НДС.

Сейчас по уголовному делу работают следователи. Решается вопрос о том, какое обвинение предъявить гражданке, и какую меру пресечения ей избрать.