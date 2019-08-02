Москва, , 20:34 — REGNUM

Российский рубль ожидаемо снижается на новостях о дешевеющей нефти и введении новых санкций против России. Об этом сегодня, 2 августа, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Напомним, что нефть подешевела сразу на 6% после сообщения президента США Дональда Трампа о том, что он вводит 10-процентные пошлины на товары, произведенные в Китае, общей стоимостью почти в $300 млрд.

Затем Трамп ввел новые санкции против России из-за якобы причастности Москвы к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на Великобританию, и его дочери Юлии. И хотя нет никаких доказательств причастности России к этому делу, и Москва категорически отвергает все обвинения, это уже далеко не первые антироссийские санкции из-за этого дела.

Все это не могло не сказаться на курсе российского рубля.

В ходе торгов на Московской бирже за евросоюзный евро в пике давали 72, 42 рубля, а за доллар США — 65,34 рубля.