Уфа, , 19:10 — REGNUM

Через 1,5 года в Уфе планируют открыть хоспис для взрослых и детей. Об этом заявила учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера», директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Нюта Федермессер по итогам встречи с врио главы Башкирии Радием Хабировым, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Федермессер подчеркнула, что башкирский хоспис вторым в России будет строиться с нуля, и это поможет избежать многих ошибок ещё на этапе проектирования. Хоспис будет рассчитан на 20 детских и 30 взрослых мест. Также она отметила, что решение о его создании было принято не в рамках встречи, а заранее проработано и сформировано.

Она вновь объяснила, что хоспис нужен не только неизлечимо больным людям, но и родственникам, которые за ними ухаживают.

«Это единственный тип медико-социального учреждения, привлекающий благотворителей, общественников, известных людей. Это место концентрации силы и любви», — заключила она.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что число хосписов в России увеличилось в 2018 году более чем втрое — с 23 до 73 учреждений, детских хосписов — с 5 до 14. В регионах действует 12 329 коек паллиативной медицинской помощи, включая койки для паллиативной химиотерапии. Более 16 тыс. коек сестринского ухода.

При этом еще в 2016 году, внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава России Диана Невзорова говорила, что единого реестра неизлечимо больных пока не существует. Однако число нуждающихся в паллиативной помощи превышает 300 тыс. человек. По оценкам ряда других экспертов, число таких пациентов приближается к 1 млн человек.