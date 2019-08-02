Грозный, , 18:44 — REGNUM

В Чечне сегодня, 2 августа, запустили автобусный маршрут из Грозного к озеру Кезеной-Ам. Ежедневно от туристического офиса Visit Chechnya будет отправляться рейсовый микроавтобус, воспользоваться которым могут все желающие добраться в живописное место отдыха, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

Выезд будет производиться ежедневно в 10:00. Обратно туристов повезут в столицу Чечни в 17:00, сообщил министр туризма ЧР Муслим Байтазиев.

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Напомним, туристско-рекреационный кластер на берегу озера Кезеной-Ам в горах Веденского района Чечни был открыт в 2015 году. В комплекс «Кезеной-Ам» входят гостиница на 58 номеров, люкс-коттеджи общей вместимостью 40 человек, VIP-коттедж и другие объекты. Спустя три года на базе туристического центра «Кезеной-Ам» начали создавать еще один горнолыжный курорт, который вместе с уже открытым всесезонным туркластером «Ведучи» составит единую обширную зону горнолыжного катания.