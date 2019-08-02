Махачкала, , 18:41 — REGNUM

На территории 31 муниципалитета Дагестана выявлены объекты газораспределения, не имеющие законного владельца. Общая протяжённость бесхозных газовых сетей составляет 1624 км. О результатах инвентаризации 2 августа на совещании в правительстве республики рассказал министр по земельным и имущественным отношениям региона Агарагим Кагиргаджиев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Дагестана.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Министр доложил, что на сегодняшний день в 20 муниципальных образованиях республики начата работа по оформлению права собственности на бесхозные газораспределительные сети.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года президент России Владимир Путин утвердил список поручений по оздоровлению топливно-энергетического комплекса Дагестана. Одним из пунктов являлось требование провести инвентаризацию электрических и газораспределительных сетей республики, выявить бесхозные объекты и принять меры по оформлению прав собственности на них.