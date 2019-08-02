Чебоксары, , 18:30 — REGNUM

На 20 августа в Чебоксарах назначено собрание кредиторов ГУП «Чувашавтотранса». На обсуждение вынесено три вопроса, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Собрание кредиторов откроется с отчёта конкурсного управляющего «Чувашавтотранса» о своей деятельности, также будет представлена информация о финансовом состоянии должника и его имуществе. Кроме того, кредиторы рассмотрят вопрос об обращении в Арбитражный суд Чувашии с ходатайством о продлении срока конкурсного производства в отношении предприятия и определятся с порядком и условиями продажи имущества «Чувашавтотранса» балансовой стоимостью менее 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ГУП «Чувашавтотранс», который обслуживал более 230 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных, был признан банкротом в сентябре 2018 года.

По данным на май 2019 года, общее число голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов составляло 55 245 862,06 рублей. Из них 41 418 279,31 рублей задолженности сформировалось по налогам и сборам, 2 870 857,8 рублей долга образовалось перед минюстом Чувашии.

Ранее власти заявляли, что задолженность по выплате заработной платы на предприятии превысили 90 млн рублей. В июне 2019 года премьер-министр республики Иван Моторин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 57 млн рублей на погашение зарплатных долгов.

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