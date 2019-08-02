Севастополь, , 18:11 — REGNUM

Севастопольский закон о региональном маткапитале необходимо доработать — деньги должны иметь целевое назначение. Об этом 2 августа журналистам заявила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Марина Песчанская.

Карл Лемох. Новый член семьи. 1880

Марина Песчанская «У меня как у уполномоченного возникают опасения, что деньги могут быть потрачены не в том русле. Но если семья добропорядочная и ей требуются вещи на детей, материальные расходы на здоровье, образование, то можно себя успокаивать тем, что они будут потрачены правильно».

По её мнению, после подписания закона и. о. губернатора Михаилом Развожаевым в него нужно будет вносить поправки.

Напомним, ранее Законодательное собрание Севастополя утвердило закон о региональном маткапитале, который предполагает выделять на второго ребёнка в семье 100 тысяч рублей из регионального бюджета.

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