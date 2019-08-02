Севастополь, 2 августа 2019, 18:11 — REGNUM

Севастопольский закон о региональном маткапитале необходимо доработать — деньги должны иметь целевое назначение. Об этом 2 августа журналистам заявила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Марина Песчанская.

Карл Лемох. Новый член семьи. 1880
Карл Лемох. Новый член семьи. 1880
«У меня как у уполномоченного возникают опасения, что деньги могут быть потрачены не в том русле. Но если семья добропорядочная и ей требуются вещи на детей, материальные расходы на здоровье, образование, то можно себя успокаивать тем, что они будут потрачены правильно».
Марина Песчанская

По её мнению, после подписания закона и. о. губернатора Михаилом Развожаевым в него нужно будет вносить поправки.

Напомним, ранее Законодательное собрание Севастополя утвердило закон о региональном маткапитале, который предполагает выделять на второго ребёнка в семье 100 тысяч рублей из регионального бюджета.

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