Севастополь, 2 августа 2019, 18:11 — REGNUM
Севастопольский закон о региональном маткапитале необходимо доработать — деньги должны иметь целевое назначение. Об этом 2 августа журналистам заявила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Марина Песчанская.
По её мнению, после подписания закона и. о. губернатора Михаилом Развожаевым в него нужно будет вносить поправки.
Напомним, ранее Законодательное собрание Севастополя утвердило закон о региональном маткапитале, который предполагает выделять на второго ребёнка в семье 100 тысяч рублей из регионального бюджета.
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