Краснодар, , 18:06 — REGNUM

2,4 тыс. га молодых виноградников планируется заложить в Краснодарском крае, сообщил вице-губернатор Андрей Коробка на совещании, посвященном развитию отрасли 2 августа, сообщила пресс-служба администрации края. Бюджет края субсидирует 40% затрат, на эти цели направляется 714 млн рублей, ещё 100 млн рублей из регионального бюджета направлено на развитие питомниководства.

«Инвестиции в виноградарско-винодельческую отрасль полностью оправданы: с 1 рубля, вложенного в отрасль, в виде налогов в краевой бюджет возвращается более 14 рублей. В прошлом году в отрасль направлено в виде субсидий 420 млн рублей, а получили возврат в бюджет 6 млрд рублей», — сказал вице-губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на Кубани под виноградники были отведены рекордные площади. В прошлом году в регионе заложили 2 тыс. 130 га молодых виноградных насаждений, на 530 га больше, чем годом ранее.

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