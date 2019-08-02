Нижний Новгород, , 17:50 — REGNUM

Нижегородская область по итогам первого полугодия 2019 года увеличила экспорт сельскохозяйственной продукции на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, комментируя открытие фестиваля «День поля — 2019», сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

В этот период местные предприятия экспортировали продовольственных товаров, сельскохозяйственного сырья и племенных животных на $102 млн.

Никитин уточнил, что выросли поставки масложировой, мукомольно-крупяной продукции, кондитерских и макаронных изделий, плодово-ягодных джемов.

По мнению главы области, сельскохозяйственной продукции необходимо выходить на экспортные рынки, это будет способствовать развитию отрасли. До конца года нижегородские предприятия АПК смогут принять участие в 20 бизнес-миссиях в Европу и страны Азии.

ИА REGNUM напоминает, 2 августа на территории Кстовского района возле села Татинец открылся агрофестиваль «День поля-2019». Посетители мероприятия смогли увидеть более 200 экземпляров сельскохозяйственной техники и оборудования, также демонстрировались примеры работы с этой техникой в поле.