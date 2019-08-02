Севастополь, , 17:43 — REGNUM

Средний размер пенсии в Севастопольском регионе составляет менее 14 тысяч рублей. Об этом ИА REGNUM 2 августа сообщили в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Средний размер назначенных пенсий в Севастополе — 13 815 рублей при 114 769 пенсионерах. При этом большая часть их них — свыше 103 тысяч человек — получают страховые пенсии по старости, средний размер которой составляет 14,3 тысячи рублей», — отметили в Крымстате.

Размер средней страховой пенсии по инвалидности, по словам специалистов, составляет 8,9 тысяч рублей. По случаю потери кормильца — 9,5 тысячи рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в июне 2019 года средний размер пенсии в России составил 14 тысяч 168 рублей — на 6,2% больше, чем в прошлом году.