Ульяновск, , 17:40 — REGNUM

В Железнодорожном районе Ульяновска появится новый микрорайон, где планируется построить более 73 тыс. кв. метров жилья. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Стройка Иван Шилов © ИА REGNUM

По проекту в областном центре на участке в границах улиц Кирова — Карсунская — Железнодорожная до 2022 года возведут девять домов общей площадью более 73 тыс. кв. м. Помимо жилья, в микрорайоне предусмотрено строительство детского сада и кабинета врача общей практики.

Отметим, что рядом со строящимся микрорайоном работают четыре детских дошкольных образовательных учреждения, лицей №11, три поликлиники.

В Ульяновской области, по данным Росстата, в I квартале 2019 года построено 141 тыс. кв. метров жилья (или 1313 квартир), что на 7,2% больше аналогичного прошлогоднего периода. По данным региональных властей, за 14 лет объем годового ввода жилья в эксплуатацию увеличился более чем в шесть раз, ежегодно сдаётся «под миллион квадратных метров».

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