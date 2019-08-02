Калуга, , 17:39 — REGNUM

Сегодня, 2 августа, на заводе «Ремпутьмаш» в Калуге состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню железнодорожника и предстоящему 75-летию предприятия.

Калужский «Ремпутьмаш» отметил 75-летие со дня основания Пресс-служба Городской думы Калуги

Калужский путевой ремонтно-механический завод начал свою историю с момента слияния двух небольших железнодорожных предприятий в 1944 году. Как отметили в пресс-службе Городской думы Калуги, за 75 лет завод прошёл сложный путь становления и развития, превратившись из ремонтного в машиностроительный, объединив вокруг себя заводы в различных уголках России и взяв на себя миссию обеспечения ОАО «РЖД» целым комплексом машин для строительства и текущего содержания железнодорожных магистралей. «Ремпутьмаш» является крупнейшим в России производителем и поставщиком путевой техники, по словам директора завода Сергея Шунина, ряд выпускаемых образцов техники не имеет мировых аналогов.

Работников предприятия поздравили глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, представители ОАО «РЖД» и руководство завода.

«Сегодня калужский завод «Ремпутьмаш» является одним из флагманов индустрии, его продукция востребована не только в России, но и за рубежом, — подчеркнул Александр Иванов. — Выпускаемые на предприятии машины и оборудование для прокладки, ремонта и обслуживания путей играют огромную роль в обеспечении бесперебойной работы железнодорожного транспорта всей нашей страны. «Ремпутьмаш» — одно из крупнейших предприятий Калуги, важное для социально-экономического развития города и региона».

Глава городского самоуправления осмотрел цеха и поблагодарил работников завода за плодотворный труд и значительный вклад в социально-экономическое развитие Калуги.

«Я желаю вам новых трудовых успехов и достижений, уверен, у завода прекрасные перспективы, мы гордимся тем, что в нашем городе работает такое мощное и высокотехнологичное предприятие», — обратился к заводчанам Александр Иванов.

Работникам предприятия были вручены почётные грамоты, также их ждал праздничный концерт.