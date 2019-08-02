Париж, , 17:36 — REGNUM

Глава Центрального банка Финляндии Олли Рен добровольно снял свою кандидатуру с выборов исполнительного директора МВФ, 2 августа передает агентство Reuters.

Таким образом, для голосования на саммите ЕС осталось двое претендентов — глава Всемирного банка Кристаллина Георгиева и бывший глава совета министров финансов Еврозоны Йерун Дейсселблум.

Голосование по кандидатурам должно состояться чуть позже 2 августа — единый кандидат должен набрать более 55% голосов представителей 28 стран-членов Евросоюза.

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