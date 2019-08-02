Белгород, , 17:29 — REGNUM

Стилизованная под орла и льва опора линии электропередачи появилась в Белгороде. Её торжественное открытие пройдёт в День города, 5 августа. Фигура станет первой в мире опорой, выполненной в виде геральдического символа. Установили необычную конструкцию на набережной реки Везёлка рядом с мостом на Кашарском проезде.

Высота опоры 26 метров, ширина 15 м, общий вес составляет 26 тонн, сообщает ИА «Бел.ру». Это подарок компании «Россети Центр Белгородэнерго» городу. По вечерам достопримечательность планируют подсвечивать. Церемония открытия назначена на 12:00 5 августа, к арт-объекту приглашают всех желающих.

На гербе Белгорода изображены орёл, как символ России, и побеждённый, усмирённый лев. Официальный символ восходит к эмблеме герба Белгородского полка 1712 года.