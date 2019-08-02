Ашхабад, , 17:16 — REGNUM

В столице Туркмении состоялся семинар по разработке мер защиты энергетической инфраструктуры от воздействия природных катастроф, организованный Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, пишет Arzuw news.

ОБСЕ Иван Шилов © ИА REGNUM

Участники мероприятия акцентировали внимание на роли международного сотрудничества в сфере обеспечения безопасности национальной энергетической инфраструктуры.

Международные эксперты провели лекции, посвященные оценке рисков при создании развитой энергетической инфраструктуры, рассказали о ранее происходивших крупнейших катастрофах, а также обсудили меры реагирования в условиях чрезвычайных ситуаций и методы по предотвращению подобных происшествий и ликвидации их последствий.

Руководитель центра ОБСЕ в Ашхабаде Наталья Дрозд отметила, что «производственный потенциал Туркмении в энергетической сфере весьма значителен не только на национальном, но и на международном уровне».

«Именно поэтому совместные усилия на межнациональном и государственном уровне являются фундаментально важными для эффективной защиты энергетической инфраструктуры страны», — подчеркнула она.