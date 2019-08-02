Севастополь, , 17:12 — REGNUM

До конца 2019 года вся земля под многоквартирными домами Севастополя должны быть поставлены на кадастровый учёт. Об этом на заседании правительства города 2 августа сообщил и.о. директора городского департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин.

«В настоящее время готов свыше трёх тысяч земельных участков под многоквартирными домами, осталось поставить на кадастровый учёт ещё от 300 до 500 домов. Эту работу мы планируем закончить до конца текущего года», — отметил чиновник.

По его словам, утверждение схем расположения этих земельных участков происходит по упрощённой системе ввиду отсутствия генерального плана и правил землепользования и застройки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве города-героя приняли постановление, упрощающее для бывших военнослужащих процедуру оформления договоров социального найма на квартиры Министерства обороны РФ, в которых они проживают.

Об этом: Бывшим военным упростили процедуру оформления жилья в Севастополе